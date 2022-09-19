Post Malone упал в открытый люк во время концерта. Он получил ушиб ребер

Post Malone получил ушиб ребер во время выступления в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе. Об этом сообщает Billboard.

В середине концерта во время исполнения «Circles» музыкант случайно упал в открытый люк, предназначенный для гитары. Он рухнул на сцену и схватился за грудь от боли.

После оказанной медицинской помощи Post Malone вернулся на сцену, поблагодарил зрителей за терпение и закончил свое выступление. Всего на концерте он исполнил 17 песен вместо 22.

На следующий день рэпер рассказал в своих соцсетях, что его отвезли в больницу. «Они дали мне обезболивающее и все такое, так что мы можем продолжать надирать задницы в туре», — сказал он.

СМИ заявили, что впоследствии музыкант сломал три ребра. Однако его менеджер Дре Лондон опроверг эту информацию. «Мы сделали рентген в больнице после шоу, врачи заявили, что он ушиб ребра», — сказал он.