Антон Беляев и Манижа в первом трейлере документалки «Город музыки»

В центре сюжета — британский композитор Дэн Бакстер, которому авторы проекта предложили записать звучание Москвы и создать на этой основе музыку города. К финалу сами авторы картины берут в руки инструменты, устраивая сессии джем-импровизаций.

«В фильме звучат мнения музыкантов, и мне кажется, что это хорошая призма, чтобы посмотреть иначе на повседневность. Ты приходишь на концерт и отключаешься на два часа от своих проблем, чтобы отдохнуть, потанцевать и вернуться в свой мир. Этот фильм отчасти объясняет чувства людей, которые занимаются этим самым отключением», — рассказал о фильме Антон Беляев.