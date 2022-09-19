Реклама
Новости
Спектакли, киносеансы и события для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу
18:45
Просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом обсуждают депутаты и блогеры. Вот самые яркие реплики
18:11
По Elden Ring выйдет официальная настольная игра
18:09
Что известно о частной христианской школе Канье Уэста Donda Academy? Рассказывает Rolling Stone
17:38
«Мы крайне разочарованы»: Rockstar Games подтвердила достоверность утечки GTA VI
17:26
«Администрация города Луганска»/«ВКонтакте»
В ЛНР обратились к Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о присоединении к России
17:12
Антон Беляев и Манижа в первом трейлере документалки «Город музыки»
17:00
Минпросвещения: уроки «Разговоры о важном» обязательны для посещения
16:57
Wildberries ввел платную регистрацию для новых продавцов. Невозвратный взнос — 10 тыс. рублей
15:57
Роскачество проверит, вредят ли игрушки Хагги Вагги психике детей
15:43
Пресс-материалы
В Кремлевском дворце выступит пианист Денис Мацуев
15:36
Умер космонавт Валерий Поляков. Он установил рекорд по длительности полета в космос
14:58
Россияне стали больше смотреть ютьюб. Эксперты связывают это с усталостью от новостной повестки
14:40
Чемпионы России по фигурному катанию получат по 2,5 млн рублей
14:19
Минфин предложил ввести штрафы за несоблюдение ответных санкций против недружественных стран
14:08
Президент РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы академии
13:56
Post Malone упал в открытый люк во время концерта. Он получил ушиб ребер
13:02
Shaman открывает собственный продюсерский центр
12:29
Песков отказался комментировать просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
12:20
Из соцсетей Джигана
Из дома Джигана в Подмосковье украли часы Rolex за 6 млн рублей
12:02
Антон Беляев и Манижа в первом трейлере документалки «Город музыки»
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:00

Kion опубликовал дебютный трейлер документального фильма «Город музыки». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 25 сентября.

В центре сюжета — британский композитор Дэн Бакстер, которому авторы проекта предложили записать звучание Москвы и создать на этой основе музыку города. К финалу сами авторы картины берут в руки инструменты, устраивая сессии джем-импровизаций.

В картине приняли участие 20 артистов и музыкальных групп разных жанров: Антон Беляев (Therr Maitz), Владимир Золотухин (Zoloto), Манижа, Сергей Сироткин (Sirotkin), Игнат Кравцов, Антон Ревнюк, Евгений Лебедев (джазовое трио LRK Trio), рэпер и продюсер Everthe8 и другие.

В качестве режиссера и автора фильма выступил Петр Келептришвили, дебютировавший в кино с документальной лентой «Пространство музыки».

«В фильме звучат мнения музыкантов, и мне кажется, что это хорошая призма, чтобы посмотреть иначе на повседневность. Ты приходишь на концерт и отключаешься на два часа от своих проблем, чтобы отдохнуть, потанцевать и вернуться в свой мир. Этот фильм отчасти объясняет чувства людей, которые занимаются этим самым отключением», — рассказал о фильме Антон Беляев.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Антон БеляевВладимир ЗолотухинСергей СироткинЕвгений ЛебедевПетр Келептришвили
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение