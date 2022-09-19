Антон Беляев и Манижа в первом трейлере документалки «Город музыки»

Kion опубликовал дебютный трейлер документального фильма «Город музыки». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 25 сентября.
В центре сюжета — британский композитор Дэн Бакстер, которому авторы проекта предложили записать звучание Москвы и создать на этой основе музыку города. К финалу сами авторы картины берут в руки инструменты, устраивая сессии джем-импровизаций.
В картине приняли участие 20 артистов и музыкальных групп разных жанров: Антон Беляев (Therr Maitz), Владимир Золотухин (Zoloto), Манижа, Сергей Сироткин (Sirotkin), Игнат Кравцов, Антон Ревнюк, Евгений Лебедев (джазовое трио LRK Trio), рэпер и продюсер Everthe8 и другие.
В качестве режиссера и автора фильма выступил Петр Келептришвили, дебютировавший в кино с документальной лентой «Пространство музыки».
«В фильме звучат мнения музыкантов, и мне кажется, что это хорошая призма, чтобы посмотреть иначе на повседневность. Ты приходишь на концерт и отключаешься на два часа от своих проблем, чтобы отдохнуть, потанцевать и вернуться в свой мир. Этот фильм отчасти объясняет чувства людей, которые занимаются этим самым отключением», — рассказал о фильме Антон Беляев.