Школьники обязаны посещать уроки «Разговоры о важном», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения. Обязанность посещения объяснили тем, что «Разговоры о важном» — цикл классных часов, а внеурочная деятельность — часть образовательной программы, которую школьники должны добросовестно осваивать.

В министерстве добавили, что учащимся следует самостоятельно готовиться к урокам и выполнять задания, данные в рамках образовательной программы. Там отметили, что, согласно методическим рекомендациям, оценки на уроках «Разговоры о важном» школьники получать не будут.

В Минпросвещения считают, что историческое просвещение должно начинаться с первого класса. «Идет большой проект „Без срока давности“, потому что те преступления нацистского режима, которые совершались в отношении мирного населения, не имеют срока давности, и сегодня открываются все новые факты. К сожалению, мы видим, что нацизм никуда не делся, на Украине он приобрел государственную политику. В этом отношении задача системы образования нашей страны очень серьезная. Мы этому сможем противостоять, должны противостоять, и, конечно, мы победим!» — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Разговоры о важном» — цикл классных часов, которые проводятся в российских школах каждый понедельник, начиная с 5 сентября. Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5 по 11 класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».