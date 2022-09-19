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вчера в 21:16
Роскачество проверит, вредят ли игрушки Хагги Вагги психике детей
Семён Гудошников
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Роскачество проведет экспертизу мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy) на безопасность и качество, а также даст их психолого-лингвистическую оценку. Об этом говорится на сайте ведомства.

Для экспертизы будут закуплены игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах. Результаты проверки Роскачество обещает опубликовать в конце 2022 года.

Ведомство обосновывает необходимость экспертизы обеспокоенностью родителей. Они не понимают, насколько безобидны Хагги Вагги для детской психики и насколько безопасны сами игрушки (рынок наводнили экземпляры самого разного качества).

«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику.

Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров».
Татьяна Буцкая
Депутат Госдумы, врач-педиатр

При тестировании на безопасность игрушки проверят на воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Также будет проанализирована сопроводительная документация, что позволит узнать происхождение товара.

Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Несмотря на свои милые имена, они имеют крайне пугающую внешность и при этом почему‑то нравятся детям, часто даже не достигшим подросткового возраста. В начале года популярность Хагги Вагги достигла своего пика — игрушки в виде оскалившегося синего монстра с треугольной головой можно было встретить в любом магазине, а связанные с ним мемы заполонили тикток. «Афиша Daily» подробно писала об истории персонажа.

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