Роскачество проверит, вредят ли игрушки Хагги Вагги психике детей

Роскачество проведет экспертизу мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy) на безопасность и качество, а также даст их психолого-лингвистическую оценку. Об этом говорится на сайте ведомства.
Для экспертизы будут закуплены игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах. Результаты проверки Роскачество обещает опубликовать в конце 2022 года.
Ведомство обосновывает необходимость экспертизы обеспокоенностью родителей. Они не понимают, насколько безобидны Хагги Вагги для детской психики и насколько безопасны сами игрушки (рынок наводнили экземпляры самого разного качества).
Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров».
При тестировании на безопасность игрушки проверят на воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Также будет проанализирована сопроводительная документация, что позволит узнать происхождение товара.
Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Несмотря на свои милые имена, они имеют крайне пугающую внешность и при этом почему‑то нравятся детям, часто даже не достигшим подросткового возраста. В начале года популярность Хагги Вагги достигла своего пика — игрушки в виде оскалившегося синего монстра с треугольной головой можно было встретить в любом магазине, а связанные с ним мемы заполонили тикток. «Афиша Daily» подробно писала об истории персонажа.