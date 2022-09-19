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Президент РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы академии
Виктория Шанина
Сегодня в 10:56

Действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. Об этом он сообщил на Общем собрании, пишет «Коммерсант».

«В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН, я уверен, что их большинство. Однако события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — заявил Сергеев.

По его словам, сейчас выборы главы академии проходят в «беспрецедентных условиях», так как многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». Он не уточнил, от кого и в какой форме исходило давление.

Выборы нового главы РАН пройдут 20 сентября. На пост теперь претендуют только два кандидата — гендиректор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников и директор ФГБУН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, академик Дмитрий Маркович.

Александр Сергеев возглавлял РАН с 2017 года — занимавший тогда пост президента Владимир Фортов взял самоотвод. В руководстве тогда заявили, что решение было принято с целью сделать более демократичными правила выборов президента Академии наук и ее устав.

О возможном уходе Сергеева с поста главы РАН СМИ писали еще вечером 18 сентября. «Московский комсомолец» со ссылкой на коллег академика писал, что еще недавно Александр Сергеев был уверен в своем участии в выборах, регулярно давал интервью и посещал отделения академии.

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тэги
РАНКоммерсант
люди
Александр СергеевВладимир ФортовГеннадий Красников
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