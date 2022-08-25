Мера пресечения Ройзману, трейлер пятого сезона «Рассказа служанки» и другие новости дня

Евгению Ройзману избрали меру пресечения по уголовному делу о дискредитации армии. Ему запрещено посещать публичные места и мероприятия, пользоваться всеми средствами связи, в том числе интернетом, кроме как для контактов с адвокатом, следователем или судом. Арестовывать экс-мэра Екатеринбурга не стали.

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном. Сервис свободно проработал три дня, теперь он доступен в России лишь через VPN.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2023 года штатная численность российских Вооруженных сил будет увеличена на 137 тыс. человек. Общий штат армии теперь будет составлять 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие.

Украинский «Энергоатом» сообщил, что Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети. Через некоторое время подачу энергии восстановили, один из блоков подключили к сети.

В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ при президенте России, основателя «Комитета против пыток» (признан иноагентом) Игоря Каляпина, он госпитализирован. Правозащитник затруднился уточнить, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью.

Зарубежные владельцы Bookmate покидают Россию, говорят источники «Ведомостей». Сервис аудиокниг может продолжить работу в стране как структура «Яндекса» — компания приобрела права на бренд.

На Васильевском острове в Петербурге собираются построить первый в России водный квартал. В Галерной гавани (между «Севкабель Портом» и намывом) появятся с десяток частных домов, выдержанных в духе современного северного минимализма.

Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях. Пока алгоритм работает только с форматом RAW — в нем более качественно, чем в JPEG, корректируется наполненность кадра светом.

Фильм Михаила Козакова «Покровские ворота» впервые покажут в кинотеатрах. Прокат картины, восстановленной формате 4К, стартует 8 сентября.

Барби Феррейра ушла из сериала «Эйфория» в преддверии третьего сезона. «После четырех лет воплощения в самого особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться с ней со слезами на глазах», — написала актриса.

Бьорк анонсировала выход сингла «Atopos» и показала обложку десятого альбома «Fossora», а Nosaj Thing выпустил трек «Blue Hour», который попадет на его новую пластинку «Continua».