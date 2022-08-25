Вышел трейлер фильма «Мона Лиза и кровавая луна» с Кейт Хадсон

В сети появился трейлер фильма «Мона Лиза и кровавая луна», одну из главных ролей в котором сыграла Кейт Хадсон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Saban Films.

Видео показывает, как девушка азиатского происхождения сбегает их психиатрической клиники. За кадром звучит полицейское сообщение, в котором утверждается, что девушка опасна.

Героиня, которую сыграла Чон Чжон Со, бродит по ночному городу, сталкиваясь с различными местными жителями. Одной из ее новых знакомых становится героиня Хадсон: она угощает девушку бургером и пытается выяснить ее происхождение.

Хадсон исполняет в фильме роль матери-одиночки. В трейлере показано, как она приглашает сбежавшую девушку пожить вместе с ее семьей. «С каких пор ты помогаешь людям?» — возмущаются дети героини.

Новая соседка оказывается, по словам героини Хадсон, «маленьким чудом». Девушка обладает сверхъестественными способностями: глядя в глаза человеку, она может управлять его действиями.

В одной из сцен трейлера девушка останавливает полицейского, который пытается ее задержать. Что произойдет с правоохранителем после этого, можно будет узнать осенью. Релиз фильма намечен на 30 сентября.

Режиссером триллера выступила Ана Лили Амирпур, снявшая ранее картины «Плохая партия» и «Девушка возвращается одна ночью домой». Помимо Кейт Хадсон и Чон Чжон Со, в ленте снялись Крейг Робинсон, Эд Скрейн и Эван Уиттен.

Над фильмом работал продюсер «Бердмана» Джон Лешер, а также Дилан Уэзеред, Адам Мирелс и Робби Мирелс. Мировая премьера «Моны Лизы и кровавой луны» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году.

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