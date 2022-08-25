РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story от экс-главы «Яндекс Новостей»

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой проекта «Яндекс Новости» Львом Гершензоном. Запись об этом появилась в реестре, который ведет «Роскомсвобода».

Блокировка осуществляется по требованию Генпрокуратуры. Ее причины не уточняются.

«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из‑под VPN. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков. Ставьте VPN, читайте True Story, подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за нашими обновлениями. Да пребудет с нами шалом!» — написал Гершензон в фейсбуке*.

Бывший руководитель «Яндекс Новостей» объявил о запуске The True Story 22 августа. По его словам, задача сервиса — показывать главные события дня и по каждому из них давать краткую информацию и предоставлять ссылки. Гершензон отметил, что на странице могут быть ссылки не только на СМИ, но и на другие источники.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.

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