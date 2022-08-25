Реклама
Новости
Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему собственнику
20:27
Адам Драйвер в первом трейлере «Белого шума»
20:08
Мера пресечения Ройзману, трейлер пятого сезона «Рассказа служанки» и другие новости дня
20:03
Дайджест
Кадр из фильма «Один дома» (2021)
Актера из фильма «Один дома» обвинили в изнасиловании
19:11
РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story от экс-главы «Яндекс Новостей»
18:47
Число кибератак на российские компании увеличилось в 10 раз
18:44
Вышел трейлер фильма «Мона Лиза и кровавая луна» с Кейт Хадсон
18:18
Выпуск легковых автомобилей в России сократился на 64%
18:12
Роботы и Пугачева: вышел боевой трейлер игры Atomic Heart от российской студии Mundfish
18:11
Фото из соцсетей Евгения Ройзмана
Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
17:32
Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях
17:05
«Со слезами на глазах»: Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория»
16:48
«Энергоатом»: Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от сети
16:37
Путин увеличил штатную численность Российской армии на 137 тыс. человек
16:19
Citigroup закроет российское подразделение, предоставляющее услуги физлицам и малому бизнесу
15:57
Анна Афонина/«ВКонтакте»
В Петербурге хотят построить первый в России жилой квартал на воде
15:47
Фонд «Вера» и хоспис «Дом с маяком» объявили о ежегодной акции «Дети вместо цветов»
15:46
«Ведомости»: зарубежные владельцы сервиса Bookmate покидают Россию. Сам он может продолжить работу
14:40
В Москве температура воздуха побила рекорд 1988 года
14:37
ЦБ: в России снизилось число финансовых киберпреступлений
13:57
РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story от экс-главы «Яндекс Новостей»
Сегодня в 15:47

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой проекта «Яндекс Новости» Львом Гершензоном. Запись об этом появилась в реестре, который ведет «Роскомсвобода».

Блокировка осуществляется по требованию Генпрокуратуры. Ее причины не уточняются.

«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из‑под VPN. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков. Ставьте VPN, читайте True Story, подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за нашими обновлениями. Да пребудет с нами шалом!» — написал Гершензон в фейсбуке*.

Бывший руководитель «Яндекс Новостей» объявил о запуске The True Story 22 августа. По его словам, задача сервиса — показывать главные события дня и по каждому из них давать краткую информацию и предоставлять ссылки. Гершензон отметил, что на странице могут быть ссылки не только на СМИ, но и на другие источники.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Роскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение