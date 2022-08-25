Реклама
Новости
«Ведомости»: зарубежные владельцы сервиса Bookmate покидают Россию. Сам он может продолжить работу
14:40
В Москве температура воздуха побила рекорд 1988 года
14:37
ЦБ: в России снизилось число финансовых киберпреступлений
13:57
Кадр из фильма «Покровские ворота»
Фильм «Покровские ворота» 1982 года впервые покажут в кинотеатрах
13:35
Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать по миллиону рублей
12:39
В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина. Он в больнице
12:03
СК попросил для Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий
11:13
Nosaj Thing выпустил трек «Blue Hour». Он войдет в его первый за пять лет альбом «Continua»
11:08
Бьорк анонсировала выход сингла «Atopos» и показала обложку десятого альбома «Fossora»
10:12
Hulu/YouTube
«Я убила его, и мне так понравилось»: Hulu показал трейлер пятого сезона «Рассказа служанки»
02:13
Фильм Алексея Учителя о композиторе Шостаковиче выйдет в 2025 году
01:18
Джейсон Момоа в роли существа из страны снов в тизере «Сламберлэнда»
00:24
Джонни Ноксвилл и Киган-Майкл Ки возрождают вымышленный ситком в первом трейлере «Перезагрузки»
вчера в 23:35
17-летний Мак Рутерфорд стал самым юным пилотом, совершившим кругосветное путешествие
вчера в 23:32
Кадр из фильма «Кинг-Конг» (2005)
Disney запустил в работу сериал о Кинг-Конге
вчера в 22:55
У газеты «Ведомости» сменился собственник
вчера в 22:35
Осужденный за фейки об армии мундеп Алексей Горинов пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО
вчера в 22:07
«Ты больше не будешь марионеткой»: вышел трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса
вчера в 22:02
В Москве избили кандидата в мундепы Сергея Бурцева. У него перелом позвоночника
вчера в 20:58
Задержание Ройзмана, первые отзывы критиков на «Кольца власти» и другие новости дня
вчера в 20:57
Дайджест
«Ведомости»: зарубежные владельцы сервиса Bookmate покидают Россию. Сам он может продолжить работу
Сегодня в 11:40

Владеющая сервисом цифровых книг Bookmate ирландская компания Bookmate Limited может уйти с российского рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с деталями ее сделки с «Яндексом».

Аудиоплатформа с таким же названием может продолжить работу в России в качестве структуры «Яндекса» — последний получил права на бренд в СНГ, заявил собеседник газеты.

В июне Bookmate продал «Яндексу» лицензию на использование технологической платформы сервиса в СНГ, в российскую ИТ-компанию также перешла часть команды книжного сервиса, чтобы «помогать внедрять разработки в ее инфраструктуру», говорил гендиректор платформы в России Андрей Баев.

Неназванный представитель Bookmate тогда уточнял, что «Яндекс» не приобретал сервис или долю в его юрлице. Сейчас, передают «Ведомости», Баев отказался от комментариев.

В середине августа Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. Доли были проданы совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову, писал «Коммерсант».

«После продажи платформы „Яндексу“ теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — говорит собеседник «Ведомостей» в книжном издательстве. Опрошенные изданием эксперты убеждены, что в таком случае сервис сможет в несколько раз увеличить занимаемую долю рынка.

В 2021 году выручка компании ООО «Букмейт» увеличилась на 50% — до 205,39 млн рублей, чистый убыток снизился на 45% — до 137 тыс. рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на информацию из базы данных «Спарк–Интерфакс».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
ЯндексКоммерсант
люди
Андрей БаевДенис Котов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение