«Ведомости»: зарубежные владельцы сервиса Bookmate покидают Россию. Сам он может продолжить работу

Владеющая сервисом цифровых книг Bookmate ирландская компания Bookmate Limited может уйти с российского рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с деталями ее сделки с «Яндексом».

Аудиоплатформа с таким же названием может продолжить работу в России в качестве структуры «Яндекса» — последний получил права на бренд в СНГ, заявил собеседник газеты.

В июне Bookmate продал «Яндексу» лицензию на использование технологической платформы сервиса в СНГ, в российскую ИТ-компанию также перешла часть команды книжного сервиса, чтобы «помогать внедрять разработки в ее инфраструктуру», говорил гендиректор платформы в России Андрей Баев.

Неназванный представитель Bookmate тогда уточнял, что «Яндекс» не приобретал сервис или долю в его юрлице. Сейчас, передают «Ведомости», Баев отказался от комментариев.

В середине августа Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. Доли были проданы совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову, писал «Коммерсант».

«После продажи платформы „Яндексу“ теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — говорит собеседник «Ведомостей» в книжном издательстве. Опрошенные изданием эксперты убеждены, что в таком случае сервис сможет в несколько раз увеличить занимаемую долю рынка.

В 2021 году выручка компании ООО «Букмейт» увеличилась на 50% — до 205,39 млн рублей, чистый убыток снизился на 45% — до 137 тыс. рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на информацию из базы данных «Спарк–Интерфакс».