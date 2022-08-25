«Со слезами на глазах»: Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория»

Актриса Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория» в преддверии третьего сезона. Об этом сообщает Deadline.

«После четырех лет воплощения в самого особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться с ней со слезами на глазах. Надеюсь, многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя, и что вам понравилось наблюдать ее путь к тому персонажу, кем она стала. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь и я надеюсь, что вы, ребята, смогли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес», — написала актриса в своих соцсетях.

Ранее в сети ходили слухи о напряженных отношениях между Феррейрой и создателем сериала Сэмом Левинсоном. Однако актриса опровергла эту информацию.

«Иногда вещи начинают жить своей собственной жизнью, и они не основаны на правде, но это нормально, потому что я знаю, что это просто страсть, любопытство и все такое. И я подписалась на это. Так что я приму это. Я приму все хорошее и плохое», — подчеркнула она.

Помимо «Эйфории» Феррейра снялась в сериале HBO «Развод», в шоу Apple TV+ «Афтерпати» и фильме ужасов Джордана Пила «Нет».

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