В Петербурге хотят построить первый в России жилой квартал на воде

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В Галерной гавани Васильевского острова в Петербурге собираются построить первый в России водный квартал. Об этом во «ВКонтакте» рассказала автор проекта Анна Афонина.

Согласно рендерам, в гавани появятся около десятка одно-двухэтажных частных домов, выдержанных в духе современного северного минимализма. У каждого будет свой причал, терраса и плавучий сад.

По информации телеграм-канала «Схожу, пожалуй», коттеджи будут четырех типов. Самый дешевый, модульный площадью 47 квадратных метров, будет стоить от 15 млн рублей. Цены на наиболее роскошный в 144 квадрата начинаются от 38 млн.

Афонина отмечает, что место для квартала на воде выбрано не случайно. Здесь был первый в России яхт-клуб, задуманный еще Петром Первым и спроектированный архитектором Доменико Трезини. Территориально квартал расположится между «Севкабель Портом» и намывом.

В конце марта Афонина писала, что после того, как «мир перевернулся», инвесторы покинули проект, увезли команды и вывели капиталы. Сейчас у водного квартала появились новые партнеры (их имена не уточняются), но проект все еще открыт к предложениям и сотрудничеству.

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Анна Афонина
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