Nosaj Thing выпустил трек «Blue Hour». Он войдет в его первый за пять лет альбом «Continua»

Американский битмейкер и продюсер Nosaj Thing (настоящее имя — Джейсон Чанг) выпустил композицию «Blue Hour». Ее можно послушать здесь.

За вокал в песне отвечает Джулианна Барвик, с начала 2010-х выпускающая под собственным именем эмбиент- и дроун-альбомы.

«Blue Hour» — первый сингл с готовящегося к выходу альбома «Continua». Его предшественник «Parallels» увидел свет пять лет назад. Дата релиза новой пластинки пока раскрывается.

Альбом «Parallels» «Афиша Daily» включила в список пятидесяти главных записей 2017 года. Вот что о нем и о творчестве Nosaj Thing писал журналист Алексей Павперов:

Резидент Лос-Анджелеса Джейсон Чанг сделал имя работами на стыке электроники и инструментального хип-хопа в духе лейбла Brainfeeder да редкими, но заметными вылазками на территорию современного рэпа: под его инструменталы читали Кендрик Ламар, Chance The Rappe и Кид Кади. На четвертом альбоме он спрямляет бит, звучит более директивно, но не менее эмоционально и сотрудничает с английским вокалистом Стивом Спейсеком, японкой Кадзу Макино и Зури Марли, дочкой Боба Марли.

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