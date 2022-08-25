Путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2023 года штатная численность российских Вооруженных сил будет увеличена на 137 тыс. человек. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Общий штат армии России теперь будет составлять 2 039 758 человек, из которых 1 150 628 — военнослужащие. Предыдущий указ от 2017 года устанавливал штатную численность ВС в 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих.

Как отмечает «Коммерсант», количество военнослужащих в СССР на конец 1991 года составляло 3,7–3,8 млн человек. В 1992 году президент Борис Ельцин подписал указ, который сокращал численность армии. К 1996 году количество военнослужащих уменьшилось до 1,7 млн.

Согласно открытой части проекта российского бюджета на 2022–2024 годы, в нынешнем году на вооруженные силы будет израсходовано 1067,3 млрд рублей, в следующем — 1110,6 млрд, в 2024-м — 1143,7 млрд.

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