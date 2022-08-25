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вчера в 23:35
«Энергоатом»: Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от сети
Сегодня в 13:37

Украинский «Энергоатом» сообщил в фейсбуке*, что 25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети.

Там отметили, что системы автоматизации и безопасности АЭС работают в штатном режиме. Сейчас один из блоков станции подключают к сети обратно.

Член совета военно-гражданской администрации части Запорожской области, которую контролируют российские военные, Владимир Рогов заявил, что энергоснабжение в регионе восстановлено.

По словам «Энергоатома», АЭС оставалась без внешнего электричества, поскольку из‑за пожаров отключали последнюю линию ее связи с украинской энергосистемой. В результате отключенными от сети оказались два на тот момент работавших энергоблока.

Пожары в районе станции возникли из‑за обстрелов, в которых украинская госкомпания обвинила Вооруженные силы России. Российские официальные лица, в свою очередь, обвиняют в обстрелах ВСУ.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России.

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