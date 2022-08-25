Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях

Разработчики американской компании Google создали нейросеть RawNeRF, которая удаляет шум — разбросанные по кадру пиксели случайного цвета и яркости — на фотографиях. Об этом сообщает Google9to5.

Разработчики отметили, что пока алгоритм работает только с форматом RAW — в нем более качественно, чем в JPEG, корректируется наполненность кадра светом. В первую очередь нейросеть нацелена на то, чтобы убирать шумы с фотографий, сделанных в темное время суток.

В опубликованном видео и на изображениях показано, как алгоритм делает детали снимков значительно более видимыми для глаза, а скрытые шумом надписи — читаемыми.

RawNeRF также дает возможность создавать трехмерные сцены из серий снимков, сделанных с разных ракурсов, по аналогии с разработанной Nvidia нейросетью Instant NeRF.

Пока созданный сотрудниками Google ИИ находится на стадии разработки. Когда он будет доступен для использования в коммерческих целях, не сообщается.

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