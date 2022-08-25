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вчера в 23:35
Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
Сегодня в 14:32

Суд в Екатеринбурге избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает местное издание It’s My City.

Бывшему екатеринбургскому мэру запретили посещать публичные места и мероприятия, пользоваться всеми средствами связи, в том числе интернетом, кроме контактов с адвокатом, следователем или судом.

Ройзману нельзя без рарешения следователя общаться со свидетелями по его уголовному делу за исключением семьи, проживающей с ним в одной квартире. По вызову бывший градоначальник обязан являться к следователю или в суд.

Следствие просило запретить Ройзману выходить из дома все время, кроме одной минуты перед полуночью. Однако суд счел это требование необоснованным.

Новость дополняется.

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