В Нижегородской области напали на члена СПЧ Игоря Каляпина. Он в больнице

В организации уточнили: «В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия».

Правозащитник смог вызвать полицию, нападавший был задержан. Самого пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Каляпин описал произошедшее так: «Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника, и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня», — рассказал Каляпин.

На вопрос о том, мог ли инцидент быть связан с правозащитной деятельностью Каляпина, он заявил: «Не знаю, возможно, это могло как‑то его задеть, но видимых причин тому не было».

«Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью», — заявил глава совета Валерий Фадеев.

Каляпин в 2000 году основал проект «Комитет против пыток»*. Минюст трижды признавал его иностранным агентом. В 2022-м юридическое лицо организации самоликвидировалось, но она продолжила работу. В начале февраля Каляпин ушел с поста из‑за разногласий с коллегами. О сути этих противоречий не сообщалось.

*«Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.