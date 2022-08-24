«Я убила его, и мне так понравилось»: Hulu показал трейлер пятого сезона «Рассказа служанки»

В сети появился трейлер пятого сезона сериала «Рассказ служанки», который выйдет 14 сентября на стриминговом сервисе Hulu. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Hulu.

В нем Джун признается своему мужу, что убила «отца-основателя Гилеада» — коммандора Уотерфорда. Она заявляет, что ей это очень понравилось. Полсе этого трейлер показывает плачущую в морге супругу Уотерфорда — Серену.

После смерти Уотерфорда Джун, его бывшая служанка, становится мишенью не только желающей мести жены коммандора, но и всей верхушки Гилеада. «Джун Осборн — это рак. Мы должны вырезать ее», — говорит один из лидеров антиутопического режима.

Судя по трейлеру, в новых сериях экс-любовник Джун Ник попытается вновь спасти ее. Сама героиня же захочет отправиться в самое пекло — обратно в Гилеад, где осталась ее дочь Ханна. К ней, вероятно, присоединятся Люк и Мойра.

В ранее опубликованном тизере показывалось, как муж Джун и ее лучшая подруга готовят миссию по спасению Ханны. Серена же усиливает свое влияние в Канаде после убийства мужа.

Сериал «Рассказ служанки» основан на одноименном романе Маргарет Этвуд. В нем рассказывается о вымышленном тоталитарном государстве Гилеад, в котором способных к деторождению женщин принуждают служить офицерам и чиновникам ради продления рода.

Главные роли в шоу исполняют Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Алексис Бледел, Мадлен Брюэр, Энн Дауд, О-Т Фагбенли, Самира Уайли, Аманда Бругел и другие.