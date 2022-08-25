Роботы и Пугачева: вышел боевой трейлер игры Atomic Heart от российской студии Mundfish

На трансляции Xbox с выставки «Gamescom» в Кельне показали новый боевой трейлер экшена Atomic Heart от московской студии Mundfish. Релиз игры на ПК и консолях запланирован на конец 2022 года.

Ролик демонстрирует боевую систему, оружие и способности главного героя майора П-3 под ремикс песни «Звездное лето» Аллы Пугачевой. Также показаны разные виды врагов, с которыми предстоит столкнуться в игре.

Сюжет игры развивается в альтернативной версии Советского Союза. На Предприятии № 3826 происходит технический сбой: мирные роботы уничтожают сотрудников. Главный герой, майор П-3, должен проникнуть на объект, разобраться в причинах случившегося и предотвратить катастрофу.

Atomic Heart представляет собой игру от первого лица с элементами RPG. В ней можно путешествовать по открытому миру комплекса 3826, модифицировать оружие из всего, что попадется под руку, а также сражаться или прокрадываться мимо врагов и многое другое.

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