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Бьорк анонсировала выход сингла «Atopos» и показала обложку десятого альбома «Fossora»
Сегодня в 07:12

Исландская певица Бьорк анонсировала выход песни «Atopos» — она станет первым синглом с ее десятой пластинки «Fossora». Слова исполнительницы передает NME.

Она добавила, что трек увидит свет «в скором времени», но не назвала точную дату. В традиционной загадочной манере не раскрывается и срок выхода альбома.

Певица показала обложку записи. Она рассказала, что запечатлена на ней в образе «светящейся лесной феи, кончики пальцев которой сливаются с фантастическими грибами под ее копытами».

© Vidar Logi. Фото из соцсетей Бьорк

Дизайн платья разработал Рикардо Тиши, ныне занимающий пост креативного директора Burberry. Создательница маски — Кей Ниномия, выпускающая собственную линейку одежды Noir Kei Ninomiya под патронажем японского дома Comme des Garcons.

Два трека с пластинки — «Sorrowful Soil» и «Ancestress» — Бьорк посвятит своей матери Хильдур Руне Хауксдоттир, скончавшейся в 2018 году в возрасте 72 лет. Полный плейлист она также держит в тайне.

Кроме того, на «Fossora» будут представлены две работы исполнительницы с приглашенными музыкантами — группой Gabber Modus Operandi, которая смешивает габбер и электронный хардкор с индонезийской национальной музыкой, а также нью-йоркским экспериментальным проектом Serpentwithfeet.

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