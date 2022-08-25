Фильм «Покровские ворота» 1982 года впервые покажут в кинотеатрах

8 сентября в российский прокат впервые выйдет восстановленный в формате 4K фильм Михаила Козакова «Покровские ворота». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

«Благодаря качественной реставрации мы увидим фильм в тех красках и звуке, которые закладывались Козаковым и легендарным оператором картины Николаем Немоляевым, ставившим „Обыкновенное чудо“ и „Курьера“», — рассказали в пресс-службе.

Лирическая комедия 1982 года рассказывает о жителях стремительно меняющейся Москвы 50-х годов. В основе сценария лежит одноименная пьеса Леонида Зорина. В ней автор описал свою жизнь в столичной коммунальной квартире по приезде из Баку, изменив имена ключевых персонажей и перенеся действия с Петровского бульвара к Покровским воротам.

В картине снялись Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Софья Пилявская и другие.

«Когда‑то идея Зорина и Козакова снять „Покровские ворота“ для кинопроката не получила поддержки у руководства студии. Но [Георгий] Данелия уговорил режиссера сделать фильм для ТВ: мол, расширенный формат даже лучше передаст обаяние диалогов. И получилось, что люди полюбили фильм, так ни разу и не увидев его в кино» — рассказал директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев.