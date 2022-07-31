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Атака на штаб ВМФ в Севастополе, тестирование игр в TikTok и другие новости дня
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В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности 16:12
Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры 15:44
Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза 15:35
TikTok запустил в приложении мини-игры — пока в тестовом режиме 14:34
В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда 13:50
Главу Пенсионного фонда Кигима уволили с должности. Врио назначили зампреда правления Чиркова 13:32
Группа Måneskin выпустила кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 13:07
Pavel Starikov/Flickr
В Приморье 43 ребенка госпитализировали после отравления в детском лагере 12:49
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ в Севастополе отменили 12:24
Саакашвили решил уйти из грузинской политики 12:07
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке 10:40
Латвия призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз для россиян 10:07
Cameron Webb/Unsplash
На Кубе зафиксировали рост заболевших лихорадкой денге 8:52
Тимати приобрел все активы Starbucks в России Вчера в 20:49
«Ведомости»: OBI продала российский бизнес за 1 евро Вчера в 20:10
Дайджест

Атака на штаб ВМФ в Севастополе, тестирование игр в TikTok и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Шесть человек пострадали при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота России. Празднования Дня ВМФ отменили, а в Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности.

В Приморье госпитализировали с признаками отравления 43 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Юность». Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

В Москве арестовали учредителя и гендиректора хостела на Алма-Атинской улице, где в ночь на 29 июля произошел пожар. Рауфу и Элеоноре Мироновым предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть нескольких человек.

Главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима освободили от должности. Временно исполнять его обязанности будет зампред правления Сергей Чирков.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уйдет из политики. «Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — пояснил адвокат оппозиционера.

Минобороны РФ опубликовало списки 50 погибших и 73 раненых при ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. Ведомство пригласило экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста для расследования произошедшего.

Латвия призвала государства Евросоюза запретить выдачу туристических виз гражданам России. В МИД страны считают, что «ЕС должен рассматривать Россию как государство — спонсора терроризма».

The Sunday Times обвинила британского принца Чарльза в контактах с семьей Усамы бен Ладена. По информации издания, благотворительный фонд принца получил 1 млн фунтов стерлингов от братьев террориста.

На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге. За неделю в стране заразились 23,7 тыс. человек, больше всего болезнь затронула провинции Гавана, Камагуэй, Матансас, Ольгин, Пинар-дель-Рио и Сантьяго-де-Куба.

OBI продала российский бизнес за символическую сумму в 1 евро. А рэпер Тимати купил активы Starbucks в России, пообещав не проводить «никаких чудовищных ребрендингов».

Тейлор Свифт заняла первую строчку в рейтинге звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу. Певицу осудили за то, что за полгода ее самолет совершил 170 перелетов.

И, наконец, в TikTok появились игры! Их начали тестировать в британской и американской версиях приложения. Соавторами игр выступили FRVR, Lotem, Nitro Games, Voodoo и Aim Labs.

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