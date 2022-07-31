Латвия призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз для россиян

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал государства Евросоюза (ЕС) ввести запрет на выдачу туристических виз для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан РФ», — написал он в Twitter.

29 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в августе на встрече глав ЕС предложит ввести общеевропейские ограничения на въезд россиян в страны сообщества.

Финская газета сообщала, что правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз. Однако МИД России не стал исключать такое развитие событий. При таком сценарии Россия рассчитывает на возможность двусторонних визовых соглашений «с отдельными договороспособными европейскими странами».