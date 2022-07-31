Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ в Севастополе отменили

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России. В ходе удара пострадали шесть человек. Праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота отменили. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что ФСБ выясняет обстоятельства произошедшего, и попросил горожан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

«Во дворе штаба флота, собственно, произошел взрыв. Погибших нет. Шесть человек пострадало. У двоих средней степени тяжести раны, у остальных — легкие. Вся помощь необходимая оказана», — рассказал Развожаев.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что украинская сторона «перешла к тактике откровенного терроризма», и назвал инцидент «ударом, который никак не вытекает из логики войны».

Празднование Дня ВМФ решили не переносить на другой день. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его, бесспорно, отметят», — отметил Развожаев.

Единственным мероприятием, которое все-таки состоится позднее, станет запланированный турнир по хайдайвингу. Соревнования проведут в ближайшие два-три дня.