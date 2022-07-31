The Sunday Times: принц Чарльз принял 1 млн фунтов пожертвований от семьи Усамы бен Ладена

Британский принц Чарльз принял 1 млн фунтов стерлингов от семьи лидера «Аль-Каиды»* и международного террориста Усамы бен Ладена в 2013 году. Об этом сообщила назета The Sunday Times.

По информации издания, деньги были перечислены в качестве пожертвования патриарха семьи бен Ладен — Бакра бен Ладена, а также его брата Шафика. Они поступили в Благотворительный фонд принца Уэльского.

Королевская семья отрицала личное отношение принца Чарльза к этому пожертвованию. Однако The Sunday Times утверждает, что в октябре 2013 года наследник британского престола встречался с Бакром бен Ладеном в Лондоне.

Представители британской монархии настаивают, что решение принять деньги от саудовской семьи было принято попечителями фонда.

Бакр и Шафик бен Ладены являются единокровными братьями Усамы бен Ладена. Об их участии в финансировании деятельности «Аль-Каиды»* или каких‑либо иных террористических организаций ничего не известно.

Усама бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года на территории Пакистана. Операцией по его уничтожению занимались бойцы американского спецназа.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.