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Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:40

Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, такое решение было принято в интересах проведения объективного расследования удара, в результате которого погибли 50 украинских военнопленных.

В ночь на 29 июля по тюрьме в районе населеного пункта Еленовка был нанесен удар из ракетных систем залпового огня HIMARS.

Минобороны опубликовало пофамильные списки погибших и раненных после ракетного удара. Всего в этот момент в колонии находились 193 пленных.

Россия и ДНР возложили ответственность за удар по Еленовке на «лично Зеленского, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон». В украинском генштабе свою причастность к удару отрицают.

Накануне готовность направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО выразили в ООН. «Что касается трагедии в тюрьме в Еленовке, то мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон. Мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста», — сказал представитель генсекретаря организации Фархана Хака.

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