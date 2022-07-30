«Ведомости»: OBI продала российский бизнес за 1 евро

Немецкая OBI GmH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже шести юридических лиц, на которые записаны магазины компании в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Сумма договора составила символическую сумму в 1 евро. Согласно сделке, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний ГИСК Max, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Уточняется, что позже ГИСК Max сможет продать свою часть бизнеса «третьим лицам».

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Новым генеральным директором российского подразделения OBI назначили бывшего управляющего директора «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян.

Источник «Ведомостей» подчеркивает, что для возвращения OBI в стране к нормальной операционной деятельности потребуется до 4 млрд рублей инвестиций. Кроме того, новым владельцам скорее всего придется закрыть часть региональных магазинов сети из‑за больших расходов на логистику.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 11 марта «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

12 апреля стало известно, что немецкие владельцы OBI передадут российскую сеть в доверительное управление предпринимателю Борису Любошицу, а затем бизнес будет продан инвестору, имя которого не называлось.