В Приморье 43 ребенка госпитализировали после отравления в детском лагере

В больницы Приморья поступили 43 ребенка, которые пострадали из‑за массового отравления в летнем лагере «Юность» в Приморье. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав заявлял о 35 детях и одном взрослом, которых увезли в больницы Артема и Владивостока. В министерстве рассказали, что состояние пострадавших от отравления не вызывает угрозы жизни и остается стабильным.

В настоящее время Следственный комитет по Приморскому краю организовал доследственную проверку по признакам преступления по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.

Региональная прокуратура также поверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в целом организацию отдыха детей.