Видеосервис TikTok начал тестировать в приложении мини-игры. Их разработали в соавторстве с FRVR, Lotem, Nitro Games, Voodoo и Aim Labs. Об этом сообщил NME.

В данный момент пользователям доступны девять игр. Их можно найти при публикации нового ролика в разделе «Добавить ссылку». Тестирование игр проходит в британской и американской версиях приложения.

Пока игры на платформе никак не монетизированы, рассказали в TikTok. Создатели сервиса надеются понять, как взаимодействуют участники сообщества с игровым контентом и пользуется ли он спросом.

«Мы всегда ищем способы обогатить нашу платформу и регулярно тестируем новые функции и интеграции, которые приносят пользу нашему сообществу. В настоящее время мы изучаем возможность добавления игр HTML-5 в TikTok через интеграцию со сторонними разработчиками игр и студиями», — заявили в TikTok.

Среди доступных пользователям игр — Basketball FRVR, Tap the Difference, Peek a Who, Prde Run, Influencer Run, Space Destroyer, Mr. Aim Lab’s Nightmare, Zynga Disco Loco 3D и Garden Of Good.