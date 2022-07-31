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Саакашвили решил уйти из грузинской политики

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:07

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение уйти из грузинской политики. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Валерия Гелбахиани.

Политик также планирует покинуть свою оппозиционную партию «Единое национальное движение».

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого‑либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — рассказал адвокат.

По его словам, Саакашвили больше не интересна политики. «Он вообще уходит из грузинской политики, не только из „Национального движения“, теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики», — добавил Гелбахиани.

1 октября 2021-го бывший президент Грузии сообщил, что вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. В тот же день политика задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено несколько уголовных обвинений, в том числе о растрате госсредств.

В настоящее время Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.

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