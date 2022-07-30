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Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:34

Пресненский районный суд на время следствия отправил в СИЗО учредителя хостела в Москве Рауфа Миронова, где в ночь на 29 июля произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также отправил в СИЗО гендиректора хостела Элеонору Миронову, которая пробудет под стражей до 29 сентября. В настоящее время решения суда не вступили в силу и они могут быть обжалованы.

Учредителю и гендиректору хостела предъявили обвинение по части третьей статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по статье — до 10 лет тюрьмы.

В материалах дела сказано, что обвиняемые извлекли с телефона дочери учредителя Элеоноры сим-карту и удалили приложение WhatsApp перед началом следственных действий.

В ночь на 29 июля на Алма-Атинской улице произошел пожар в здании хостела. В ходе него погибли восемь постояльцев, еще несколько человек пострадали. Пока причина пожара остается неизвестной. Предположительно, возгорание произошло из‑за неисправного электрооборудования.

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