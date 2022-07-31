Главу Пенсионного фонда Кигима уволили с должности. Врио назначили зампреда правления Чиркова

Правительство России освободило от должности главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо него временно исполнять обязанности руководителя будет зампред правления Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Михаил Мишустин.

Кигим возглавлял ПФР с февраля 2021 года, а до этого он был председателем Фонда социального страхования. ТАСС подчеркивает, что в последние годы в стране велась работа по сближению деятельности социальных фондов для объединения их в одну структуру.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страховая (Социального фонда России). Документ вступил в силу с 1 января 2023 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря объединению структур гражданам будет легче получать социальные выплаты: их будут назначать автоматически либо по одному заявлению.