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Минобороны опубликовало списки погибших при обстреле СИЗО в ДНР

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:09

Минобороны России опубликовало пофамильные списки погибших и раненных в результате ракетного удара по СИЗО в населенном пункте Еленовка, расположенному в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

В списке погибших значится 50 человек от 1960 года рождения до 2002-го, в списке раненых — 73.

Всего в момент удара в колонии находились 193 пленных. Россия и ДНР возлагают ответственность за удар по Еленовке на «лично Зеленского, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон». В украинском генштабе отрицают свою причастность к удару по колонии.

В свою очередь ООН выразила готовность направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО. «Что касается трагедии в тюрьме в Еленовке, то мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон. Мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста», — сказал представитель генсекретаря организации Фархана Хака.

В ночь на 29 июля по тюрьме в районе населеного пункта Еленовка, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар из ракетных систем залпового огня HIMARS. Тогда представитель Минобороны Конашенков заявлял, что ответственность за удар несет Украина.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — подытожил он.

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