На Кубе зафиксировали рост заболевших лихорадкой денге

На Кубе зафиксировали рост числа случаев заболевания лихорадкой денге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава острова.

В течение третьей недели июля в стране выявили 23,7 тыс. случаев лихорадки — почти на 6 тыс. больше, чем неделей ранее. Рост заболевания составил на 15% больше случаев, чем за аналогичный период в 2021 году.

Больше всего лихорадка затронула провинции Гавана, Камагуэй, Матансас, Ольгин, Пинар-дель-Рио и Сантьяго-де-Куба. Врачи порекомендовали жителям острова не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих вирус.

Денге — острое вирусное заболевание, источниками которого являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Заражение лихорадкой происходит трансмиссивным путем, то есть при укусах комаров.

Симптомы денге — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.