перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Sunday Times: принц Чарльз принял 1 млн фунтов пожертвований от семьи Усамы бен Ладена 17:40
Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете 17:17
В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности 16:12
Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры 15:44
Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза 15:35
TikTok запустил в приложении мини-игры — пока в тестовом режиме 14:34
В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда 13:50
Главу Пенсионного фонда Кигима уволили с должности. Врио назначили зампреда правления Чиркова 13:32
Группа Måneskin выпустила кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 13:07
Pavel Starikov/Flickr
В Приморье 43 ребенка госпитализировали после отравления в детском лагере 12:49
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ в Севастополе отменили 12:24
Саакашвили решил уйти из грузинской политики 12:07
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке 10:40
Латвия призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз для россиян 10:07
Cameron Webb/Unsplash
На Кубе зафиксировали рост заболевших лихорадкой денге 8:52
Тимати приобрел все активы Starbucks в России Вчера в 20:49
«Ведомости»: OBI продала российский бизнес за 1 евро Вчера в 20:10
Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела Вчера в 18:34
Минобороны опубликовало списки погибших при обстреле СИЗО в ДНР Вчера в 18:09
Рост распространения ковида в России, новый клип Foals и другие новости дня
Вчера в 17:34 дайджест

Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:17

Тейлор Свифт заняла первое место в топе звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2. Об этом сообщает Yard.

Британская компания, специализирующаяся на маркетинге устойчивого развития, опубликовала отчет, в котором говорится, что самолет поп-звезды совершил 170 перелетов с 1 января по 19 июля, пробыв в воздухе в общей сложности 16 дней.

Общий объем выбросов от самолета составил 8 293,54 тонны углерода, что в 1 184,8 раза превышает общий годовой объем выбросов среднего человека.

Для исследования компания Yard использовала данные из твиттер-аккаунта CelebJets, который отслеживает поездки знаменитостей на частных самолетах. Собранные данные включали в себя количество рейсов, совершенных каждой звездой, среднее время полета, мили и общий объем выбросов CO2.

Вот как выглядит топ-10 звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2 по версии Yard:


  1. Тейлор Свифт;
  2. Флойд Мейвезер;
  3. Jay-Z;
  4. Алекс Родригес;
  5. Блейк Шелтон;
  6. Стивен Спилберг;
  7. Ким Кардашьян;
  8. Марк Уолберг;
  9. Опра Уинфри;
  10. Трэвис Скотт.

Представитель Свифт прокомментировал отчет Yard. Он рассказал, что самолет артистки регулярно сдается в аренду другим лицам: «Приписывать ей большинство или все эти поездки вопиюще неверно».

События недели на afisha.ru
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
КИМ КАРДАШЬЯН
Флойд Мейвезер
Алекс Родригес
Стивен Спилберг
Марк Уолберг
Трэвис Скотт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить