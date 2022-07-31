Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете

Тейлор Свифт заняла первое место в топе звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2. Об этом сообщает Yard.

Британская компания, специализирующаяся на маркетинге устойчивого развития, опубликовала отчет, в котором говорится, что самолет поп-звезды совершил 170 перелетов с 1 января по 19 июля, пробыв в воздухе в общей сложности 16 дней.

Общий объем выбросов от самолета составил 8 293,54 тонны углерода, что в 1 184,8 раза превышает общий годовой объем выбросов среднего человека.

Для исследования компания Yard использовала данные из твиттер-аккаунта CelebJets, который отслеживает поездки знаменитостей на частных самолетах. Собранные данные включали в себя количество рейсов, совершенных каждой звездой, среднее время полета, мили и общий объем выбросов CO2.

Вот как выглядит топ-10 звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами CO2 по версии Yard:

Представитель Свифт прокомментировал отчет Yard. Он рассказал, что самолет артистки регулярно сдается в аренду другим лицам: «Приписывать ей большинство или все эти поездки вопиюще неверно».