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В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:12

В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности после атаки беспилотника штаба Черноморского флота. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии в Севастополе максимально усилят меры безопасности. Введение желтого уровня опасности Развожаев назвал «мерой исключительно профилактической».

Губернатор заверил, что «власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку» и вновь призвал жителей «сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными».

«Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — добавил Развожаев.

Желтый уровень террористической опасности считается вторым, или средним, из трех существующих. При нем опасность оценивается как высокая, тогда как при синем уровне — как повышенная, и при красном — как критическая.

Рано утром 31 июля, в День Военно-морского флота, беспилотник нанес удар по дворе штаба Черноморского флота. Пострадали шесть человек. Устройство было самодельным, его запустили с территории Севастополя.

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