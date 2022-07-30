Тимати приобрел все активы Starbucks в России

Рэпер Тимати рассказал в своих соцсетях, что купил активы Starbucks в России. Он пообещал открыть обновленные кофейни уже в августе.

«Все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Тимати.

По его словам, «никаких чудовищных ребрендингов не предвидится», но пройдет конкурс на дизайн логотипа «вместо Русалочки».

«У нас стоит достаточно амбициозная задача: сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны: Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершенно нового уровня», — отметил рэпер.

Starbucks 4 марта закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.

О том, что Тимати и ресторатор Пинский станут новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен стало известно 15 июля.