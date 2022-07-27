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Новости
Дэвид Харбор и Педро Паскаль сыграют главные роли в новой криминальной драме от HBO 21:35
Новое дело против Кара-Мурзы, отмена тура Little Big по России и другие новости дня
21:20 дайджест
Netflix/YouTube
Вышел новый тизер-трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо 18:44
Bloomberg: действие GTA VI развернется в копии Майами, игра выйдет «минимум через два года» 17:49
«Ведомости»: Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге 17:32
Клишас допустил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм 17:32
РБК: «Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из‑за его отсутствия 17:10
Роспотребнадзор: в возврате коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет необходимости 16:25
adamthehooligan/Unsplash
Летную куртку астронавта NASA Базза Олдрина продали на аукционе за 2,7 млн долларов 16:18
На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* завели еще одно уголовное дело 16:05
Софи Эллис-Бекстор в черном латексе в новом клипе «Hypnotized» 15:36
В Красноярске суд приговорил суррогатную мать к трем годам колонии за торговлю детьми 15:26
Задержана еще одна участница пирамиды Finiko. Следствие считает, что она привлекла 5 млн долларов 15:18
Siri B.L./Flickr
Ростуризм опроверг информацию о том, что банкоматы Кубы начали принимать карты «Мир» Обновлено в 14:49
Megan Thee Stallion завершила работу над вторым альбомом 14:30
В Кремле сказали, что будут давить на западные СМИ и не дадут им работать в России 14:27
«Сбер» впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений 14:26
Вышел трейлер картины «На тебе сошелся клином белый свет», посвященной Янке Дягилевой 13:34
Из соцсетей Little Big
Little Big отменили российский концертный тур «в силу текущих обстоятельств» 13:11
Франция провела задержания по делу о торговле древностями. Обвиняемый по нему — экс-директор Лувра 12:58
Дайджест

Новое дело против Кара-Мурзы, отмена тура Little Big по России и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 21:20

На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) завели новое уголовное дело — о нежелательной организации. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Суд Красноярска приговорил гражданку Казахстана к трем годам колонии за торговлю детьми. Она проходила обвиняемой по делу о работавшем в городе центре суррогатного материнства «Дидилия».

В Кремле пообещали давить на западные СМИ и не давать им работать в России в ответ на запрет RT во Франции. По мнению Дмитрия Пескова, европейцы «наступают на свободу слова» и «сами топчут те идеалы, которые насаждают по всему миру».

МВД задержало еще одну участницу финансовой пирамиды Finiko. Следствие называет ее директором сети и считает, что она смогла привлечь более 5 млн долларов.

Little Big отменили российский концертный тур, в рамках которого было запланировано почти 30 выступлений. Музыканты сказали, что тур невозможен «в силу текущих обстоятельств».

Wildberries станет новым поставщиком формы для московского «Спартака» вместо ушедшего из России Nike. Первое соглашение рассчитано на три года; на экипировке спортсменов всех команд клуба появится логотип торговой площадки.

Volkswagen готовит к продаже свой завод в Калуге и уже ищет покупателей, сообщают источники «Ведомостей». Производство может перейти казахстанской «Азии Авто» — у компании есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Škoda, которые и собирают на калужской мануфактуре.

Во Франции задержали двух специалистов в области искусства по делу о незаконной торговле древностями, обвиняемым по которому проходит экс-директор Лувра. Следствие предполагает, что они продвигали покупку двух артефактов Древнего Египта для Лувра Абу-Даби, хотя не до конца разобрались в их происхождении.

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали за 2,7 млн долларов летную куртку астронавта Базза Олдрина — он носил ее во время полета на Луну, в 1969 году. Изделие стало самой дорогой курткой из когда‑либо продававшихся на аукционе, а также самым дорогим американским предметом одежды, которым пользовались при полете в космос.

К новостям из мира кино. Вышли трейлеры анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо, триллера «Эхо» про сестер-близнецов, которые проживают две жизни одновременно, а также фильма «На тебе сошелся клином белый свет», посвященного Янке Дягилевой.

Вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро выйдет в мае 2023-го. Фильм, основанный на бестселлере Дэвида Гранна, пропустит в этом году гонку за «Оскар».

Софи Эллис-Бекстор выпустила новый трек совместно с шотландским продюсером Wuh Oh. В клипе певица появилась в черном латексе и в сопровождении сотни танцоров, повторяющих ее движения в темном зале.

Bloomberg раскрыл подробности об игре GTA VI, которая выйдет «минимум через два года». Действие будет происходить в городе, напоминающем Майами, а главными героями станут латиноамериканская девушка и белый парень, чьи отношения вдохновлены историей Бонни и Клайда.

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Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
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Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
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