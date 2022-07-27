Новое дело против Кара-Мурзы, отмена тура Little Big по России и другие новости дня

На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) завели новое уголовное дело — о нежелательной организации. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Суд Красноярска приговорил гражданку Казахстана к трем годам колонии за торговлю детьми. Она проходила обвиняемой по делу о работавшем в городе центре суррогатного материнства «Дидилия».

В Кремле пообещали давить на западные СМИ и не давать им работать в России в ответ на запрет RT во Франции. По мнению Дмитрия Пескова, европейцы «наступают на свободу слова» и «сами топчут те идеалы, которые насаждают по всему миру».

МВД задержало еще одну участницу финансовой пирамиды Finiko. Следствие называет ее директором сети и считает, что она смогла привлечь более 5 млн долларов.

Little Big отменили российский концертный тур, в рамках которого было запланировано почти 30 выступлений. Музыканты сказали, что тур невозможен «в силу текущих обстоятельств».

Wildberries станет новым поставщиком формы для московского «Спартака» вместо ушедшего из России Nike. Первое соглашение рассчитано на три года; на экипировке спортсменов всех команд клуба появится логотип торговой площадки.

Volkswagen готовит к продаже свой завод в Калуге и уже ищет покупателей, сообщают источники «Ведомостей». Производство может перейти казахстанской «Азии Авто» — у компании есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Škoda, которые и собирают на калужской мануфактуре.

Во Франции задержали двух специалистов в области искусства по делу о незаконной торговле древностями, обвиняемым по которому проходит экс-директор Лувра. Следствие предполагает, что они продвигали покупку двух артефактов Древнего Египта для Лувра Абу-Даби, хотя не до конца разобрались в их происхождении.

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали за 2,7 млн долларов летную куртку астронавта Базза Олдрина — он носил ее во время полета на Луну, в 1969 году. Изделие стало самой дорогой курткой из когда‑либо продававшихся на аукционе, а также самым дорогим американским предметом одежды, которым пользовались при полете в космос.

К новостям из мира кино. Вышли трейлеры анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо, триллера «Эхо» про сестер-близнецов, которые проживают две жизни одновременно, а также фильма «На тебе сошелся клином белый свет», посвященного Янке Дягилевой.

Вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро выйдет в мае 2023-го. Фильм, основанный на бестселлере Дэвида Гранна, пропустит в этом году гонку за «Оскар».

Софи Эллис-Бекстор выпустила новый трек совместно с шотландским продюсером Wuh Oh. В клипе певица появилась в черном латексе и в сопровождении сотни танцоров, повторяющих ее движения в темном зале.

Bloomberg раскрыл подробности об игре GTA VI, которая выйдет «минимум через два года». Действие будет происходить в городе, напоминающем Майами, а главными героями станут латиноамериканская девушка и белый парень, чьи отношения вдохновлены историей Бонни и Клайда.