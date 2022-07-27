Летную куртку астронавта NASA Базза Олдрина продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Куртка сделана из огнеупорного плотного силиконового волокна. На ней есть эмблемы NASA и миссии «Аполлон-11», а также нашивка с именем астронавта.

На аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке ушла с молотка куртка, которую американский астронавт Базз Олдрин носил во время полета на Луну в 1969 году. Итоговая цена лота составила 2,7 млн долларов, сообщается на сайте аукциона.

Она была продана всего за десять минут и стала самой дорогой курткой из когда‑либо продававшихся на аукционе, а также самым дорогим американским изделием, которым пользовались при полете в космос.

Организаторы торгов подчеркнули, что куртка Базза Олдрина — уникальный артефакт, ничего подобного раньше не продавалось. Кроме того, это единственный предмет одежды, оставшийся от миссии «Аполлон-11», который находится в частных руках.

Куртки астронавтов Нила Армстронга и Майкла Коллинза, которые также участвовали в этой миссии, выставлены в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.