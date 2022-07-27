Wildberries будет поставлять экипировку «Спартаку» после ухода Nike

Российская торговая площадка Wildberries стала техническим партнером московского футбольного клуба «Спартак». Сообщение об этом появилось на сайте красно-белых.

С сезона-2023/2024 новый технический партнер будет поставлять экипировку всем командам клуба. Тогда же на игровой форме появится логотип торговой площадки. Соглашение рассчитано на три года.

Помимо «Спартака» Wildberries уже сотрудничает с московскими «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом», а также с самарскими «Крыльями Советов».

12 мая контракт с красно-белыми расторг Nike. Причина — отстранение команды от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Несмотря на разрыв соглашения московский клуб проведет текущий сезон в форме, произведенной американской компанией. Nike был техническим партнером клуба с 2005 года.