Софи Эллис-Бекстор в черном латексе в новом клипе «Hypnotized»

В клипе Эллис-Бекстор появляется в черном латексном наряде в сопровождении десятков танцоров. Wuh Oh ставит пластинки на сцене, в то время как артисты в зале в унисон повторяют хореографию Эллис-Бекстор.

Софи Эллис-Бекстор обрела популярность в начале нулевых, умело играя на ностальгии по диско и электропопу 80-х. За свою карьеру она выпустила шесть полноценных студийников, последний из которых — «Familia» — вышел в 2016 году. В 2019-м певица представила пластинку «The Song Diaries», на которую попали оркестровые версии ее самых известных хитов.