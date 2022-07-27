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Вышел трейлер картины «На тебе сошелся клином белый свет», посвященной Янке Дягилевой

Денис Ламехов
Сегодня в 13:34

Кинофестиваль «Окно в Европу» опубликовал трейлер ленты «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина — ее премьера состоится на киносмотре в Выборге в начале августа.

Картина посвящена последнему дню жизни Янки Дягилевой — одной из самых ярких представительниц сибирского рок-андеграунда 1980-х, выступавшей и записывавшейся сольно, а также вместе с группами «Гражданская оборона», «Великие Октябри», «Закрытое предприятие». Исполнительница погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах.

Название ленты — первая строчка советской эстрадной песни «Белый свет». Ее исполняла в том числе и Янка, композиция вошла в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1990).

Создатели картины так описывают ее сюжет и устройство:

В лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь — из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.

«На тебе сошелся клином белый свет» — полнометражный дебют Игоря Поплаухина и первая работа в кино исполнительницы роли Янки Киры Пиевской. Дата выхода ленты в прокат пока не раскрывается.

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