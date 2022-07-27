Вышел трейлер картины «На тебе сошелся клином белый свет», посвященной Янке Дягилевой

Кинофестиваль «Окно в Европу» опубликовал трейлер ленты «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина — ее премьера состоится на киносмотре в Выборге в начале августа.

Картина посвящена последнему дню жизни Янки Дягилевой — одной из самых ярких представительниц сибирского рок-андеграунда 1980-х, выступавшей и записывавшейся сольно, а также вместе с группами «Гражданская оборона», «Великие Октябри», «Закрытое предприятие». Исполнительница погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах.

Название ленты — первая строчка советской эстрадной песни «Белый свет». Ее исполняла в том числе и Янка, композиция вошла в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1990).