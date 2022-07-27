Французские власти задержали двух специалистов в области искусства — куратора Лувра Ноэми Досе и советника французского агентства Afalula, развивающего культурные проекты в Саудовской Аравии, Жан-Франсуа Шарнье по делу о незаконной торговле древностями. Об этом сообщает ArtNews.

Обвинения им не предъявлены. Археологов допрашивают в связи с тем, что они продвигали покупку двух предметов искусства Древнего Египта для Лувра Абу-Даби, хотя не смогли устранить пробелы в происхождении произведений.

Досе и Шарнье консультировали ближневосточный филиал Лувра, сотрудничая с компанией Agence France-Museums. Она занималась документами на права собственности в отношении работ, покупку которых Лувр Абу-Даби рассматривал перед открытием в 2017 году.

С 2013 по 2021 год оба задержанных работали с тогдашним директором парижского Лувра Жан-Люком Мартинесом — в мае его обвинили в участии в незаконной торговле древностями.

Мартинес совмещал позицию в Лувре с постом президента научного комитета Agence France-Museums. Следователи предполагают, что он способствовал передаче незаконно вывезенных ценностей из Египта ближневосточному отделению Лувра. Ему предъявлены обвинения в «сокрытии происхождения работ, полученных криминальным путем, путем ложного заверения».