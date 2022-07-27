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На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу завели еще одно уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 16:05

В отношении оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы завели еще одно уголовное дело — по части 1 статьи 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Об этом в фейсбуке* сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, обвинение по данной статье Кара-Мурзе пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам не вручено.

Максимальное наказание по части 1 статьи 284.1 УК — четыре года лишения свободы.

С 11 апреля политик находится в московском СИЗО. Изначально причиной задержания называлось неповиновение полиции, но позже Кара-Мурзе вменили нарушение части 2 статьи 207.3 УК (о фейках про российскую армию). По этому делу оппозиционеру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В постановлении следствия сказано, что дело о фейках возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США. С чем связаны обвинения по новой статье, не уточняется. Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, признанным в России нежелательной организацией.

Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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