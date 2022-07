Little Big отменили российский концертный тур «в силу текущих обстоятельств»

Little Big объявили в соцсетях, что отменяют свой российский концертный тур. Билеты можно вернуть по месту приобретения.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура „WE ARE LITTLE BIG“ заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big», — сказано в заявлении музыкантов.

С августа по декабрь 2022 года у Little Big были запланированы почти три десятка выступлений по всей России. Московский концерт должен был пройти 10 декабря, петербургский — 19 ноября.

24 июня Little Big опубликовали антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». В описании к видео артисты призвали остановить военные действия на территории Украины. Участники коллектива сообщили, что теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.