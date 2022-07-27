В Красноярске суд приговорил суррогатную мать к трем годам колонии за торговлю детьми

Октябрьский районный суд Красноярска приговорил 29-летнюю гражданку Казахстана, проходившую обвиняемой по делу о работавшем в городе центре суррогатного материнства «Дидилия», к трем годам колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подсудимую, чье имя не раскрывается, признали виновной в торговле людьми (пункты «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК). По версии следствия, в апреле 2020 года она родила ребенка, а затем оформила доверенность, по которой директор «Дидилии» и его знакомые могут распоряжаться новорожденным.

После этого обвиняемая уехала в Казахстан, где получила 13 тыс. долларов за ребенка. Глава «Дидилии» и его сообщники, утверждает следствие, забрали новорожденного для передачи его третьим лицам за вознаграждение.

По данным ТАСС, это первый приговор суррогатной матери по делу «Дидилии».

Всего в деле «Дидилии» фигурируют 19 младенцев. Следствие считает, что в 2019–2020 годах руководство центра искало гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. Согласившимся женщинам проводили процедуру пересадки эмбрионов в Камбодже. Среди тех, кому передавали новорожденных детей, были граждане Китая.

В мае 2022-го Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Согласно документу, воспользоваться подобными услугами смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.