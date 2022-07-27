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В Кремле сказали, что будут давить на западные СМИ и не дадут им работать в России

Семён Гудошников
Сегодня в 14:27

В Кремле пообещали оказать давление на западные СМИ и не давать им работать в России. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда общей юрисдикции о запрете вещания телеканала RT France.

«Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе и во Франции, это тот процесс, который вызывает нашу обеспокоенность и сожаление», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

«Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет», — добавил он.

По мнению представителя Кремля, запрещая работу российских телеканалов, «европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру». Он отметил, что сейчас RT не может работать в подавляющем числе европейских стран.

2 марта Совет ЕС запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории Евросоюза. Запрет будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на Украине или не перестанет дезинформировать и манипулировать информацией против Евросоюза, отметили в Совете ЕС. Там также заявили, что RT и Sputnik «играют важную роль в продвижении и поддержке военной агрессии против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран».

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