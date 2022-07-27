Вышел новый тизер-трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Согласно описанию под роликом, совсем скоро мы посмотрим на безумные приключения озорного и не слишком послушного Пиноккио, которые поджидают его на пути к тому, чтобы стать настоящим мальчиком.

Картина переосмысливает классическую историю о деревянном мальчике, который волшебным образом оживает, чтобы исцелить сердце разбитого горем своего отца, резчика по дереву Джеппетто.

В сети появился новый тизер-трейлер анимационного фильма «Пиноккио» режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона . Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix .

Дель Торо и Густафсон сняли свой анимационный фильм в технике stop-motion — покадровой съемки — которая придет сказочной истории еще больше шарма.

В оригинальной версии сверчка Себастиана озвучил Юэн МакГрегор, Пиноккио — Грегори Манн, Джеппетто — Дэвид Брэдли, известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Игре престолов». В работе над мультфильмом также участвовали Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и другие.

Премьера «Пиноккио» запланирована на декабрь 2022 года. Фильм выйдет на Netflix.