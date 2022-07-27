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Вестерн-драма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Де Ниро выйдет в 2023 году

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

Новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Джесси Племонсом выйдет в 2023 году. Об этом сообщает Deadline.

Ожидается, что премьера вестерн-драмы, основанной на бестселлере Дэвида Гранна, пройдет в следующем мае на Каннском кинофестивале. Variety пишет, что фильм может также дебютировать на Венецианском или другом крупном киносмотре.

Таким образом, драма Скорсезе, которая может стать сильным претендентом на главные категории «Оскара», пропустит гонку за статуэтку Американской киноакадемии в этом году.

Дебют «Убийц цветочной луны» в Каннах будет напоминать премьеру там в 2019 году «Однажды… в Голливуде», пишет Deadline. Фильм Тарантино стал большим кассовым хитом и спустя полгода получил 10 номинаций на «Оскар».

В феврале в интервью Indiewire сценарист Эрик Рот говорил, что релиз «Убийц цветочной луны», возможно, состоится в ноябре, но его могут перенести из‑за затянувшегося постпродакшена.

Финансирует новый фильм Скорсезе с бюджетом в 200 млн долларов Apple TV+. Кино расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи в Оклахоме 1920-х, которое в итоге вышло на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.

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