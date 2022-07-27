Netflix опубликовал трейлер триллера «Эхо». В нем Мишель Монаган ищет пропавшую сестру-близнеца

В сети появился трейлер триллера «Эхо», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix 19 октября. Главную роль в сериале исполнила американская актриса Мишель Монаган, известная по фильмам «Прощай, детка, прощай» и «Поцелуй навылет».
В «Эхе» она сыграла сестер-близнецов Лени и Джину, скрывающих секрет. С детства девушки притворяются друг другом и проживают две жизни одновременно. Так происходит до тех пор, пока одна из сестер, Лени, не пропадает.
Джине приходится начать собственное расследование таинственного исчезновения Лени. В ходе него женщина обнаруживает, что могла знать не все о жизни своего близнеца, а вот их с сестрой секрет, похоже, узнал кто‑то еще.
Сериал спродюсировали Брайан Йорки и Куинтон Пиплз, работавшие ранее над проектом «13 причин почему», а также Ванесса Гейзи. Последняя написала сценарий шоу.
В актерский состав сериала, помимо Монаган, вошли Мэтт Бомер, Дэниел Санжата, Карен Робинсон, Джонатан Такер и Эли Строкер.