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Netflix опубликовал трейлер триллера «Эхо». В нем Мишель Монаган ищет пропавшую сестру-близнеца

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:52

В сети появился трейлер триллера «Эхо», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix 19 октября. Главную роль в сериале исполнила американская актриса Мишель Монаган, известная по фильмам «Прощай, детка, прощай» и «Поцелуй навылет».

В «Эхе» она сыграла сестер-близнецов Лени и Джину, скрывающих секрет. С детства девушки притворяются друг другом и проживают две жизни одновременно. Так происходит до тех пор, пока одна из сестер, Лени, не пропадает.

Джине приходится начать собственное расследование таинственного исчезновения Лени. В ходе него женщина обнаруживает, что могла знать не все о жизни своего близнеца, а вот их с сестрой секрет, похоже, узнал кто‑то еще.

Сериал спродюсировали Брайан Йорки и Куинтон Пиплз, работавшие ранее над проектом «13 причин почему», а также Ванесса Гейзи. Последняя написала сценарий шоу.

В актерский состав сериала, помимо Монаган, вошли Мэтт Бомер, Дэниел Санжата, Карен Робинсон, Джонатан Такер и Эли Строкер.

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